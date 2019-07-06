Україна перетворилася на «світовий хаб» з постачання нелегальних сигарет до Європи – Гончарук



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Гончарук зазначив, що кожна область «спеціалізується на своєму» в питаннях контрабанди – «хтось на запчастинах, хтось - на сигаретах, десь валять ліс»

Гончарук заявив, що нелегальні сигарети йдуть через Україну, як «дику землю» з Китаю, ОАЕ – через Одесу, Білорусь, Молдову, з непідконтрольних територій (Донбасу – ІФ)

Заступник голови Офісу президента України Олексій Гончарук заявив, що через контрабанду Україна перетворилася на «світовий хаб» з постачання нелегальних сигарет в країни Європи. Про це він сказав в Закарпатській області на нараді з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури під головуванням президента Володимира Зеленського.

«Україна перетворилася на світовий хаб з постачання нелегальних сигарет в Європу. З Китаю, ОАЕ – через Одесу, Білорусь, Молдову, з непідконтрольних територій (Донбасу – ІФ) через Україну, як таку «дику землю», в Європу йдуть нелегальні цигарки. Чи будуть нас після цього поважати наші європейські колеги? Запитання риторичне. Ви прекрасно знаєте, через які області йдуть ці контрабандні потоки. Закарпатська область – не остання в цьому списку», - сказав Гончарук.

Гончарук зазначив, що всім добре відома «бізнес-модель», коли людина виїжджає за кордон, «обліплена» сигаретами, а назад повертається з продукцією, іноді навіть брендовою, що оформляється, як «ширвжиток».

«На нашу думку, основна проблема контрабанди полягає просто в шахрайстві, коли людина записує щось одне, а ввозить інше. За нашими оцінками, близько 40% всіх проблем, які у нас є від контрабанди, це якраз ці підробки, обмани», - зазначив він.

Гончарук пояснив, що ще 25% контрабанди – це, так звана, «зеленка». «Через річки, тунелі, через кордон. Ці речі зупинити набагато складніше, але ми представимо своє бачення», - додав він.

Заступник голови Офісу президента продовжив, що ще приблизно 20% контрабанди – це «піджаки» і «порожній» транспорт, коли ти їдеш нібито порожняком, а насправді у тебе там все є». «Піджаки» - це коли організовують людей, щоб вони масово їздили за кордон і завозили таку кількість товарів, яку кожен має право завозити», - розповів він, пояснюючи цей термін для громадян на прохання президента Зеленського.

Гончарук зазначив, що кожна область «спеціалізується на своєму» в питаннях контрабанди – «хтось на частинах, хтось - на сигаретах, десь валять ліс».

Як повідомлялося, Зеленський на Закарпатті порядки наводив. Відео наради, на якій президента дуже «ковбасило».

Також Зеленський дорікнув керівникам митниці з низькою зарплатою айфонами.