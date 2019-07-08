СБУ попередила вивезення з України товарів військового призначення



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Порушник планував вивезти за кордон пристрій денного спостереження для бронетанкової техніки та вимірювач потужності радіаційної дози Фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці затримали порушника під час проведення митного огляду на пункті пропуску «Мамалига - Крива»

Співробітники Служби безпеки України попередили в Чернівецькій області незаконне вивезення товарів військового та подвійного призначення, які підлягають державному експортному контролю.

Про це 8 липня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що мешканець регіону придбав через Інтернет пристрій денного спостереження для бронетанкової техніки та вимірювач потужності радіаційної дози.

«Вказане обладнання чоловік планував вивезти за кордон без оформлення відповідних дозвільних документів, приховавши товари у власному мікроавтобусі серед особистих речей», - заявили в СБУ.

Правоохоронці затримали порушника під час проведення митного огляду на пункті пропуску «Мамалига - Крива».

«У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності», - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявили, що з приходом у СБУ нової команди співробітники підрозділів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю посилили системну боротьбу з контрабандою, зокрема цигарок до країн Євросоюзу.