Зеленський пообіцяв підписати указ про боротьбу з контрабандою



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Президент пообіцяв 8 липня підписати закон про боротьбу з контрабандою

Президент порадив написати заяви на звільнення керівникам кількох митниць

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у понеділок підписати закон про боротьбу з контрабандою. Про це він заявив під час представлення нового голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка.

Президент переконує, що через день підпише указ про боротьбу із контрабандою (відео з 1:03)

Також президент порадив написати заяви на звільнення керівникам Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької митниць.

Як відомо, голова держави представив сьогодні нового очільника Закарпаття в будівлі Закарпатської митниці на КПП «Ужгород».

Голову держави супроводжують новопризначений керівник Державної митниці Максим Нефьодов, керівник Офісу президента Андрій Богдан, т.в.о. голови СБУ Іван Баканов, заступник глави Офісу Президента Олексій Гончарук, керівник Національної поліції Сергій Князєв, в.о. голови ДФС Олександр Власов.