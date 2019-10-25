Президент повертається з Японії. Літак Зеленського оминув і Крим, і Азов десятою дорогою (графіка) графіка



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Борт №1 зробив гак у небі, оминувши окупований Крим та повітряний простір над Азовським морем

Президент Володимир Зеленський сьогодні повертається в Україну із Японії, де він перебував з офіційним візитом із 21 жовтня.

Літак Зеленського здійснив посадку а Алмати для дозаправки і вже зараз, пролетівши над Чорним морем, увійшов у повітряний простір України. Про це свідчать дані сервісу «Радарбокс», який відслідковує трекінг літаків.

При чому, зазначимо, борт №1 зробив невеличкий гак у небі, оминувши окупований Крим та повітряний простір над Азовським морем.

Також в інтернеті можна прослідкувати увесь маршрут східного турне Зеленського.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де взяв участь у церемонії інтронізації японського імператора.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час візиту до Японії зустрівся з міністром закордонних справ країни Тосіміцу Мотегі.

Перша леді Олена Зеленська під час робочого візиту президента України до Японії відвідала молодшу школу Когай, у якій навчаються діти з першого до шостого класу.