Олена Зеленська відвідала в Японії школу, де зацікавилася харчуванням учнів



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Олена Зеленська обговорила зі шкільним дієтологом особливості дитячого харчування в Японії Фото: пресслужба глави української держави

Особливий інтерес в Зеленської викликало питання про те, як харчуються діти з алергією

Перша леді Олена Зеленська під час робочого візиту президента України до Японії відвідала молодшу школу Когай, у якій навчаються діти з першого до шостого класу.

Про це 24 жовтня повідомляє пресслужба глави української держави.

«Олена Зеленська обговорила зі шкільним дієтологом особливості дитячого харчування в Японії. Зокрема, їй розповіли про те, що дітей у місцевих школах годують обідами, які за державними нормативами становлять третину від денної норми їжі дитини. У кожній школі обов’язково є дієтолог, котрий відповідає за збалансовану систему харчування», - говориться у повідомленні.

Дружина президента заявила, що наявність дієтолога у школі дуже важлива. «Мені хотілося б, щоб це втілили й в Україні», – зазначила вона.

Олені Зеленській показали приміщення, у якому готують обіди: зайти туди неможливо, адже на кухні дотримуються суворих санітарних норм. Працівники потрапляють всередину у змінному одязі та в масці.

Особливий інтерес в Зеленської викликало питання про те, як харчуються діти з алергією. Дієтологи консультують батьків школярів щодо індивідуальної харчової непереносимості. На початку кожного місяця працівники школи надсилають батькам меню, щоб вони могли проконтролювати харчування дитини.

Обідають учні просто у класі, причому діти беруть активну участь у процесі підготовки та прибирання: є чергові, які роздають їжу та наводять лад у школі. Це є обов’язком кожного учня, адже виховує в них дисциплінованість.

Олена Зеленська також відвідала уроки фізичної культури та дізналася, що тут діти також максимально залучені до процесу: вони вимірюють час, за який їхні однокласники складають нормативи, та записують результати. Це допомагає відчути власну відповідальність і навчитись піклуватися про інших.

До слова, Олена Зеленська в Японії напередодні відвідала Муніципальний центр здоров’я району Мінато, що опікується дітьми та їхніми родинами й забезпечує медичну та соціальну підтримку від моменту вагітності до повноліття дитини.