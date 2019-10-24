Пристайко провів переговори із головою МЗС Японії



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Вадим Пристайко відвідав Японію

Пристайко запросив Тосіміцу Мотегі здійснити офіційний візит в Україну

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час візиту до Японії зустрівся з міністром закордонних справ країни Тосіміцу Мотегі.

Про це 24 жовтня повідомила пресслужба МЗС України.

«У ході зустрічі міністри підтвердили високий рівень партнерства між державами, наголосивши на готовності обох сторін до подальшого посилення двосторонньої співпраці у політичній, економічній, безпековій, гуманітарній та інших сферах. Міністри також обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо досягнення прогресу у мирному врегулюванні», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Пристайко висловив вдячність на адресу уряду Японії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, всебічних реформ у нашій державі, а також фінансову, експертну та гуманітарну допомогу.

Міністр також запросив Тосіміцу Мотегі здійснити офіційний візит в Україну.

У свою чергу Тосіміцу Мотегі підтвердив позицію офіційного Токіо щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Міністр закордонних справ Японії також наголосив на готовності японського уряду продовжити надавати сприяння у відновленні миру і стабільності в Україні, імплементації реформ, реалізації інфраструктурних проектів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де взяв участь у церемонії інтронізації японського імператора.