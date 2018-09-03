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    Президент пояснив, чому відмовився від введення військового стану

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    Петро Порошенко&nbsp; - Президент пояснив, чому відмовився від введення військового стану
    Петро Порошенко 

    За військовим станом немає виборів, немає діяльності політичних партій, немає вільної преси, це абсолютно інше життя, — сказав президент

    Український народ зможе пройти військові випробування без запровадження обмежень демократії. Про це заявив президент України Петро Порошенко в понеділок під час дискусійного клубу в ліцеї «Наукова зміна» в Києві.

    «Я взяв на себе важку відповідальність під час російської агресії — не вводити військовий стан для того, щоб не обмежувати конституційні права і свободи громадян. Бо за військовим станом немає виборів, немає діяльності політичних партій, немає вільної преси, це — абсолютно інше життя, не притаманне Україні», — сказав президент.

    За його словами, для нього було дуже непросто прийняти це рішення та захистити його перед парламентом.

    «Що ні, ми не запроваджуємо військовий стан, бо цінності демократії для нас не менш важливі, ніж цінності суверенітету. І я довіряю українській нації і українському народу, що ми зможемо пройти військові випробування без запровадження обмежень демократії», — наголосив Порошенко.

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