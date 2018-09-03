Сьогоднішні школярі вже житимуть в ЄС – Порошенко



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За словами Порошенка, освіта наразі стає інтерактивною і скоро учні матимуть можливість обмінюватися досвідом і спілкуватися з учнями з ЄС

Президент Петро Порошенко заявив, що сьогоднішні школярі точно житимуть у Європейському Союзі.

Про це він сказав під час урочистих заходів з нагоди початку нового навчального року у ліцеї «Наукова зміна» у Києві.

«Переконаний, що сьогоднішні школярі точно житиму у Європейському Союзі. І будуть жити в Україні, бо наша країна буде членом ЄС. Ми спільно повертаємо Україну до Європи – нашого спільного дому», - сказав президент.

За його словами, за останні чотири роки в Україні зрозуміли наскільки важливо мати високу якість освіти і турбуватися про школу.

«Я завжди казав, що витрати на освіту - це не видатки з бюджету, це є інвестиція в майбутнє держави», - заявив Порошенко.

На його думку, Україна все ближче підходить до чіткого розуміння цієї істини.

На шкільній лінійці президент похвалився реформами у сфері нацбезпеки, оборони, децентралізації і, зокрема, освіти, і додав, що саме завдяки реформі її якість наближається до європейського рівня.

За словами Порошенка, освіта наразі стає інтерактивною і скоро учні матимуть можливість обмінюватися досвідом і спілкуватися з учнями з ЄС.

Як повідомлялося, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман прийшов на перший дзвоник у сільську школу на Київщині.