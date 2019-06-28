Президент присвоїв звання Героя України старшому солдату Волосу посмертно



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Загиблий на Сході волинянин Андрій Волос Фото: ВолиньPost

28 червня 2018 року під Південним старший солдат із товаришами намагався евакуювати пораненого офіцера, тоді Андрій Волос отримав смертельне поранення

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» старшому солдату Андрію Волосу посмертно. Про це йдеться в указі № 467/2019, який Глава держави підписав 27 червня. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Військовий відзначений високою нагородою за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Андрій Волос у різний час у 2015-2017 роках виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції, а у 2018-му – операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

28 червня 2018 року поблизу населеного пункту Південне Донецької області старший солдат разом із товаришами по службі намагався евакуювати пораненого офіцера. Під час евакуації Андрій Волос отримав поранення внаслідок снайперського пострілу й дорогою до шпиталю помер.

Іншим указом – № 469/2019 Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців, які виявили особисту мужність і самовіддано діяли, захищаючи Україну. Орденами «За мужність» II та III ступенів, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику вітчизни» нагороджено 40 бійців, 11 з них – посмертно.