  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Ярош

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Василь Грицак - Герой України

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Василь Грицак - Василь Грицак - Герой України
    Василь Грицак

    Ця нагорода належить не тільки Василю Сергійовичу, нею Держава відзначає багатьох Героїв, які служать Україні у лавах СБУ і чесно виконують свій обов’язок по захисту нашої Незалежності

    Дізнався про присвоєння звання Герой України Голові Служби Безпеки України генералу Василю Грицаку. У зв’язку з цим, хочу привітати його не тільки по телефону, але й у публічному просторі.

    Так - Василь Сергійович Грицак мій бойовий побратим і Друг, з яким ми пройшли плече-в-плече всі роки російсько-української війни, тому моя оцінка комусь може здатися суб’єктивною...

    Але, по-перше, вважаю цю високу державну нагороду абсолютно заслуженою, бо знаю про неодноразову його особисту участь і керівництво як бойовими, так і спеціальними операціями (у тому числі спільними з українськими добровольцями). Вони відбувалися як на передовій, так за лінією фронту, а також в українському тилу... Про це колись будуть писати книги.

    Знаю про велику допомогу генерала Грицака у розгортанні та діяльності добровольчого руху; про ліквідацію російського бандпідпілля і недопущення дестабілізації в Україні.

    Так - ця нагорода належить не тільки Василю Сергійовичу, нею Держава відзначає багатьох Героїв, які служать Україні у лавах СБУ і чесно виконують свій обов’язок по захисту нашої Незалежності, але в Бій їх веде Генерал Грицак і за це йому честь і шана...

    Знаючи суперечки у суспільстві, відразу зазначу, що я чітко розділяю тих Героїв України, які заслужили це звання на війні і тих, кому роздавали це звання до Майдану без будь-яких на то причин.

    Також Господь дав мені не одного бойового побратима, з якими я мав честь воювати за нашу Вітчизну і які гордо носять зірку Героя України. Це й Михайло Забродський, і Євген Межевікін, і Ігор Гордійчук. І я можу у цей ряд також поставити Василя Грицака.

    Вітаю тебе, Брате, з високим званням Герой України!

    Разом переможемо! 
    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ Василь Грицак Герой України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Тарас Возняк
    Тарас Возняк

    Головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ