Василь Грицак - Герой України

Дмитро Ярош Народний депутат України

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Грицак

Ця нагорода належить не тільки Василю Сергійовичу, нею Держава відзначає багатьох Героїв, які служать Україні у лавах СБУ і чесно виконують свій обов’язок по захисту нашої Незалежності

Дізнався про присвоєння звання Герой України Голові Служби Безпеки України генералу Василю Грицаку. У зв’язку з цим, хочу привітати його не тільки по телефону, але й у публічному просторі.

Так - Василь Сергійович Грицак мій бойовий побратим і Друг, з яким ми пройшли плече-в-плече всі роки російсько-української війни, тому моя оцінка комусь може здатися суб’єктивною...

Але, по-перше, вважаю цю високу державну нагороду абсолютно заслуженою, бо знаю про неодноразову його особисту участь і керівництво як бойовими, так і спеціальними операціями (у тому числі спільними з українськими добровольцями). Вони відбувалися як на передовій, так за лінією фронту, а також в українському тилу... Про це колись будуть писати книги.

Знаю про велику допомогу генерала Грицака у розгортанні та діяльності добровольчого руху; про ліквідацію російського бандпідпілля і недопущення дестабілізації в Україні.

Так - ця нагорода належить не тільки Василю Сергійовичу, нею Держава відзначає багатьох Героїв, які служать Україні у лавах СБУ і чесно виконують свій обов’язок по захисту нашої Незалежності, але в Бій їх веде Генерал Грицак і за це йому честь і шана...

Знаючи суперечки у суспільстві, відразу зазначу, що я чітко розділяю тих Героїв України, які заслужили це звання на війні і тих, кому роздавали це звання до Майдану без будь-яких на то причин.

Також Господь дав мені не одного бойового побратима, з якими я мав честь воювати за нашу Вітчизну і які гордо носять зірку Героя України. Це й Михайло Забродський, і Євген Межевікін, і Ігор Гордійчук. І я можу у цей ряд також поставити Василя Грицака.

Вітаю тебе, Брате, з високим званням Герой України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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