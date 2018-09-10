Президент Сербії запевняє, що прагне компромісу з Косово



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«Треба зрозуміти, що нам потрібно жити разом, нам потрібно жити поруч один з одним», заявив президент Сербії

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він як і раніше прагне досягнути компромісу із владою Косова.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Сербії Вучич та глава Косово Хашим Тачі повинні були в п'ятницю, 7 вересня, вперше обговорити план обміну територіями, але раптово відмінили зустріч.

Зазначається, що тисячі сербів, які живуть в Косово, 9 вересня зібралися в контрольованій сербами північній частині розділеного міста Мітровіца, щоб почути промову Вучича.

«Ми хочемо бути частиною Європейського Союзу, косовські албанці прагнуть безвізового режиму з ЄС, треба зрозуміти, що нам потрібно жити разом, нам потрібно жити поруч один з одним», - сказав Вучич натовпу сербів.

Крім того, Вучич додав, що в майбутньому сербам доведеться досягти компромісу з албанцями, але ціною деяких жертв.

Зазначається, що у 2013 році Сербія і Косово взяли на себе зобов'язання в рамках організованого Брюсселем діалогу досягнути згоди щодо усіх невирішених питань, що в кінцевому результаті включатиме взаємне визнання.

Як відомо, Євросоюз веде переговори про вступ із Сербією з 2014 року, але Брюссель наголошує, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок.

Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александар Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косовом повинна бути результатом компромісу, ймовірно, референдуму.

Найчастіше обговорюваний сценарій полягає у тому, що частина північного Косова, населена здебільшого сербами, перейде Сербії, а населена здебільшого албанцями Прешевська долина у Сербії стане частиною Косова.

Раніше президент Косова Хашим Тачі відкинув можливість передачі косовських територій з етнічно сербським населенням під владу Белграда і заявив, що муніципалітети Медведжа, Прешево і Буяновац на півдні Сербії повинні бути приєднані до Косова в односторонньому порядку.