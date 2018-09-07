Президент Сербії зірвав зустріч з лідером Косова



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Президент Сербії Александар Вучич, лідер Косова Хашим Тачі та Федеріка Могеріні у Брюсселі, 25 червня 2018 року

Вучич і Тачі окремо зустрілися з верховною представницею ЄС Федерікою Могеріні, яка є посередником на переговорах

Президент Сербії Александр Вучич відмовився від переговорів в Брюсселі з лідером Косова Хашимом Тачі, які мали відбутись у п'ятницю.

Про це повідомив журналістам представник сербського уряду Марко Джурич, повідомляє B92.

Вучич і Тачі окремо зустрілися з верховною представницею ЄС Федерікою Могеріні, яка є посередником на переговорах про нормалізацію відносин між Сербією та Косовим, проте спільна їхня зустріч не відбудеться.

Джурич повідомив журналістам, що Вучич «не спілкуватиметься сьогодні з представниками Приштини». За його словами, проведення зустрічі унеможливили всі «погрози, афери та брехня» албанців.

Крім того, зазначив Джурич, Косово здійснило «неприйнятні спроби розглянути окремі райони Сербії як територію Косова».

«Єдина територія, про яку слід говорити, це територія Косова і Метохії», - сказав Джурич.

Як відомо, Євросоюз веде переговори про вступ із Сербією з 2014 року, але Брюссель наголошує, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок.

Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александар Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косовом повинна бути результатом компромісу, ймовірно, референдуму.

Найчастіше обговорюваний сценарій полягає у тому, що частина північного Косова, населена здебільшого сербами, перейде Сербії, а населена здебільшого албанцями Прешевська долина у Сербії стане частиною Косова.

Раніше президент Косова Хашим Тачі відкинув можливість передачі косовських територій з етнічно сербським населенням під владу Белграда і заявив, що муніципалітети Медведжа, Прешево і Буяновац на півдні Сербії повинні бути приєднані до Косова в односторонньому порядку.