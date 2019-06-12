Президент Словенії призначив нового посла в Україні
Менчін раніше працював у посольствах Словенії в Стокгольмі, Тегерані й Анкарі
Президент Словенії Борут Пахор підписав указ про призначення Томажа Менчіна послом Словенії в Україні.
Інформація про це розміщена на сайті словенського МЗС.
Томаж Менчін працює в Міністерстві закордонних справ Словенії з 1992 року і дотепер був послом у департаменті, що опікується правами людини.
До цього він був, серед іншого, послом з прав людини у постійному представництві Словенії в Женеві, керівником департаменту з питань громадської дипломатії та двостороннього економічного співробітництва, послом Словенії у Буенос-Айресі, керівником департаменту з питань Азії, Африки і Тихого океану, тимчасовим керуючим справами в посольстві Словенії в Нью-Делі.
Він також працював у посольствах Словенії в Стокгольмі, Тегерані й Анкарі.
Нагадаємо, наприкінці березня у Словенії почала діяти Православна церква України. Перше богослужіння очолив протоієрей Кучирка у співслужінні зі словенським священиком отцем Алешом Томашевичем.
Джерело: Європейська правда