У Словенії почала діяти Православна церква України



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31 березня в Словенії розпочала своє функціонування Православна церква України

Богослужіння очолив протоієрей Кучирка у співслужінні зі словенським священиком отцем Алешом Томашевичем

У Словенії в неділю, 31 березня, почала своє функціонування Православна церква України. Про це повідомляє українське посольство в Словенії, уточнивши, що перша літургія пройшла в храмі святого Урха.

«31 березня в Словенії почала своє функціонування Православна церква України. Посол Михайло Бродович з дружиною, співробітники посольства і представники української громади в Словенії відвідали першу святу літургію св. Василія Великого, яка була відслужена в храмі св.Урха», - йдеться в повідомленні українського посольства в Словенії.

Дипломати зазначили, що богослужіння очолив протоієрей Кучирка у співслужінні зі словенським священиком отцем Алешом Томашевичем.

«Висловлюємо щиру подяку архієпископу Станіславу Зорі, який, маючи повноваження глави словенського церкви, надав можливість проводити богослужіння в святині св.Урха», - додали в посольстві.

Раніше повідомлялося, що релігійна громада села Небіж Хорошівського району Житомирщини стала 500-ю, яка перейшла до Православної церкви України.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.