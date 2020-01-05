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    Президент Туркменістану побув діджеєм на корпоративі для чиновників

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    Президент Туркменістану побув діджеєм на корпоративі для чиновників - Президент Туркменістану побув діджеєм на корпоративі для чиновників
    Президент Туркменістану побув діджеєм на корпоративі для чиновників
    Фото: скріншот відео

    Бердимухамедов майже годину ставив свої треки

    Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов побув діджеєм на новорічному корпоративі для чиновників.

    Відео новорічного концерту оприлюднено на YouTube-каналі Mukam.

    Майже годину Бердимухамедов ставив свої треки, паралельно пояснюючи, як працює діджейська установка, що таке семпл, як міксувати музику і накладати на неї спецефекти.

    Бердимухамедов не вперше дивує своїми талантами. У квітні 2019 року на честь Національного свята ахалтекінського скакуна він зачитав реп про свого коня. Президент виступив разом зі своїм онуком, який є автором музики.

    свята Туркменістан Гурбангули Бердимухамедов президент
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