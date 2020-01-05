Президент Туркменістану побув діджеєм на корпоративі для чиновників
Президент Туркменістану побув діджеєм на корпоративі для чиновників
Фото: скріншот відео
Бердимухамедов майже годину ставив свої треки
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов побув діджеєм на новорічному корпоративі для чиновників.
Відео новорічного концерту оприлюднено на YouTube-каналі Mukam.
Майже годину Бердимухамедов ставив свої треки, паралельно пояснюючи, як працює діджейська установка, що таке семпл, як міксувати музику і накладати на неї спецефекти.
Бердимухамедов не вперше дивує своїми талантами. У квітні 2019 року на честь Національного свята ахалтекінського скакуна він зачитав реп про свого коня. Президент виступив разом зі своїм онуком, який є автором музики.