Президент Філіппін зізнався, що був геєм



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Дутерте уточнив, що «вилікувався», коли одружився зі своєю другою дружиною

Президент Філіппін Родріго Дутерте, відомий своїми гомофобними поглядами, заявив, що раніше він був геєм, але його «вилікували прекрасні жінки».

Про це повідомляє CNN.

Раніше Дутерте сказав, що його політичний опонент Антоніо Трілланес є геєм. Пізніше президент Філіппін додав, що схожий з опонентом в цьому, але наголосив, що він вже «вилікувався».

Дутерте уточнив, що «вилікувався», коли одружився зі своєю другою дружиною Хонейлет Авансене.

«Я знову став чоловіком! Таким чином прекрасні жінки вилікували мене», — сказав він.

Після цього на сцену вийшли чотири жінки, яких Дутерте поцілував.