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    Президент Венесуели звинуватив США у спробі зірвати вибори в країні

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    Президент Венесуели Ніколас Мадуро
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро

    Венесуельський уряд назвав нові санкції США «систематичною агресивною кампанією»

    Уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро звинуватив адміністрацію США в спробі навмисно зірвати президентські вибори в країні, призначені на 20 травня.

    Про це йдеться в поширеній венесуельським керівництвом заяві, передає DW.

    У заяві, зокрема, наголошується, що нещодавно введені Білим домом санкції необгрунтовані з правової точки зору та є «систематичною агресивною кампанією».

    Зазначимо, раніше Міністерства фінансів США заявило, що президент Венесуели Ніколас Мадуро пов'язаний з торгівлею наркотиками. Зокрема, за даними Мінфіну США, друга після Мадуро людина у правлячій Єдиній соціалістичній партії Венесуели Діосдадо Кабелло конфіскував невеликі партії наркотиків у наркоторговців, після чого більшими партіями експортував їх через державний аеропорт Венесуели.

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