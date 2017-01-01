Прибічники незалежності лідирують на виборах в Каталонії

За даними опитувань виборців на виході з дільниць, сеператистські партії отримують від 67 до 71 мандата

Партії, що підтримують відокремлення Каталонії від Іспанії можуть набрати більшість голосів на місцевих виборах у автономії. Про це свідчать результати екзит-пола, оприлюднені каталонським виданням La Vanguardia. За даними опитувань виборців на виході з дільниць, сеператистські партії отримують від 67 до 71 мандата. За відокремлення Каталонії



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Демонстрація прихильників незалежності Каталонії

За даними опитувань виборців на виході з дільниць, сеператистські партії отримують від 67 до 71 мандата

Партії, що підтримують відокремлення Каталонії від Іспанії можуть набрати більшість голосів на місцевих виборах у автономії.

Про це свідчать результати екзит-пола, оприлюднені каталонським виданням La Vanguardia.

За даними опитувань виборців на виході з дільниць, сеператистські партії отримують від 67 до 71 мандата.

За відокремлення Каталонії від Іспанії виступають три політичні сили: альянс JxCat, до якого входить колишній президент Женералітата Карлес Пучдемон; партія ERC; партія CUP. За даними екзит-полів, вони отримують відповідно 28-29 мандатів, 34-36 мандатів, 5-6 мандатів.





В разі якщо всі названі партії набирають мінімальну кількість голосів, «незалежники» отримають 67 мандатів, тобто на 1 менше, аніж потрібно для більшості. Цей варіант є статистично малоімовірним – більш реально, що вони отримають більшість, але із дуже незначною перевагою.

Це означатиме, що вибори не дозволили Каталонії вийти з політичної кризи; рух за відокремлення від Іспанії продовжиться.

Наразі розпочався офіційний підрахунок голосів.

Пучдемон та колишні міністри його уряду перебувають у Брюсселі. Він заявив, що повернеться до Іспанії, якщо переможе на дострокових виборах.

Раніше повідомлялося, що прихильники збереження Каталонії в складі Іспанії і прибічники незалежності регіону мають практично однакову підтримку серед виборців.