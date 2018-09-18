Прихильники Hard Brexit почали кампанію проти плану Терези Мей



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Leave means leave планує залучити якомога більше людей по всій країні, щоб показати переваги радикального розриву із ЄС

Група Leave means leave, яка виступає за радикальний розрив між Великою Британією і ЄС, опублікувала матеріали в 30 британських газетах, де піддала критиці план Чекерз щодо виходу із ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку членів даної групи пропозиції уряду Терези Мей, які були схвалені в липні 2018 року, є застарілими. Віце-президент об’єднання Leave means leave Річард Тіс заявив про те, що вони перезапустили кампанію щодо виходу із ЄС і дана група не зупиниться поки Тереза Мей не відмовиться повністю від плану Чекерз і справді забезпечить те, за що британці проголосували в червні 2016 року.

Група Leave means leave планує залучити якомога більше людей по всій країні, щоб показати переваги радикального розриву із ЄС, а також для протидії «проекту страх». Мова йде про погрози Терези Мей щодо дострокових виборів і втрати Консервативною партію більшості в парламенті, а також безальтернативності плану Чекерз.