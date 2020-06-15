Черги на кордоні з Польщею зменшилися



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Вранці 14 червня на українсько-польському кордоні ускладнилася ситуація з пропуском людей в Польщу

Пропуск через кордон затримується через польських прикордонників

Ввечері 14 червня черги на українсько-польському кордоні почали зменшуватися. Прикордонники роблять все можливе для розвантаження ситуації на пункті пропуску «Шегині».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Наразі українські прикордонники оформлюють близько 70 людей на годину, однак люди застрягають в чергах перед польським пунктом пропуску «Медика».

Затримки пов'язані з карантином.

З початку доби українська сторона майже 10 разів офіційно звернулася до польських прикордонників з проханням пришвидшити пропуск осіб, які прямують до Польщі.

Крім того, за останніми даними Західного регіонального управління ДПСУ, станом на 15-ту годину на українському пункті пропуску «Краковець» спостерігалася черга з 90 осіб.

Вранці 14 червня на українсько-польському кордоні ускладнилася ситуація з пропуском людей в Польщу. Польські прикордонники сповільнили оформлення осіб через карантинні обмеження.

Нагадаємо, на єдиному працюючому пішому переході через українсько-польський кордон Шегині в середу, 10 червня, в черзі стояли 400 людей.