Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом



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На світлинах, зокрема, - металеві предмети, які вкрилися рудим нальотом

Державна прикордонна служба України оприлюднила фотографії з району пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом після хімічних викидів на півночі півострова.

На світлинах, зокрема, - металеві предмети, які вкрилися нальотом. Також оприлюднено фото з плямами на землі.

Додамо, 6 вересня, з метою збереження життя та здоров'я громадян, які проживають біля адмінмежі з окупованим Кримом і слідують через КПВВ, та персоналу Держприкордонслужби, у зв’язку з небезпечною екологічною ситуацією, яка виникла на заводі «Титан» на території анексованого росіянами півострова прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка».

Перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ «Чонгар», який працює в штатному режимі.

В тимчасово закритих КПВВ прикордонники продовжать нести службу, проте пропуск громадян та транспортних засобів будуть здійснювати лише в екстрених випадках та в разі крайньої потреби. Громадяни України з окупованого півострова, які будуть прагнути врятуватися від стихійного лиха на материковій Україні, будуть оформлятися в спрощеному порядку.

Напередодні глава Нацполіції Сергій Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»

Нагадаємо, що на межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.

Натомість МОЗ заспокоює, що станом на 6 вересня рівень шкідливих речовин в Херсонській області не перевищено, а здоров’я дітей та дорослих поза загрозою.