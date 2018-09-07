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    Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом

    • Розсилка
    Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом

    На світлинах, зокрема, - металеві предмети, які вкрилися рудим нальотом

    Державна прикордонна служба України оприлюднила фотографії з району пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом після хімічних викидів на півночі півострова.

    На світлинах, зокрема, - металеві предмети, які вкрилися нальотом. Також оприлюднено фото з плямами на землі.

    Додамо, 6 вересня, з метою збереження життя та здоров'я громадян, які проживають біля адмінмежі з окупованим Кримом і слідують через КПВВ, та персоналу Держприкордонслужби, у зв’язку з небезпечною екологічною ситуацією, яка виникла на заводі «Титан» на території анексованого росіянами півострова  прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка».

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    Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом
    Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом
    Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом
    Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом
    Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом
    Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом
    Прикордонники показали фото, як на КПВВ біля Криму все вкрилося жахливим нальотом

    Перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ «Чонгар», який працює в штатному режимі.

    В тимчасово закритих КПВВ прикордонники продовжать нести службу, проте пропуск громадян та транспортних засобів будуть здійснювати лише в екстрених випадках та в разі крайньої потреби. Громадяни України з окупованого півострова, які будуть прагнути врятуватися від стихійного лиха на материковій Україні, будуть оформлятися в спрощеному порядку.

    Напередодні глава Нацполіції Сергій Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»

    Нагадаємо, що на межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

    Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.

    Натомість МОЗ заспокоює, що станом на 6 вересня рівень шкідливих речовин в Херсонській області не перевищено, а здоров’я дітей та дорослих поза загрозою.

     

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