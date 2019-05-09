  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прикордонники затримали майже 20 нелегальних мігрантів

    • Розсилка
    Прикордонники затримали майже 20 нелегальних мігрантів

    Громадян Бангладешу доставлено до прикордонного пункту разом із переправниками

    В Закарпатській та Львівській області прикордонники затримали 17 нелегальних мігрантів, а також їх посібників.

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    Повідомляється, що в Закарпатській області прикордонники відділу «Великий Березний» отримали інформацію від співробітників Нацполіції про те, що від міста Свалява в напрямку міста Перечин рухається група нелегальних мігрантів.

    «За дві години пошуків спільна міжвідомча група у складі прикордонників відділу «Великий Березний«, співробітників Національної та патрульної поліції на околиці с. Тур’я Пасіка затримала чотирьох українців та п’ятьох незаконних мігрантів без документів, котрі їхали чотирма легковиками української реєстрації», - заявили прикордонники.

    Згодом за допомогою службової собаки група прикордонників та спецпідрозділу «КОРД» затримали ще групу з 4 іноземців, які також не мали з собою документів, після чого було затримано ще групу з трьох нелегалів.

    Затримані повідомили, що вони є громадянами Бангладеш. Їх було доставлено до прикордонного пункту разом із переправниками.

    «Після встановлення осіб затриманих, їх буде притягнуто до адмінвідповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Громадян України, які намагалися переправити незаконних мігрантів до Словаччини, буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ст.332 ККУ», - повідомили прикордонники.

    Також у Львівській області прикордонники на околиці села Грушів затримали автомобіль BMW, де знаходилось 5 громадян Туреччини, які намагались потрапити до країн ЄС.

    Нагадаємо, що раніше правоохоронці викрили нелегальних мігрантів на столичних оптових продовольчих базах.

    прикордонники ЄС Бангладеш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ