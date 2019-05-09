Прикордонники затримали майже 20 нелегальних мігрантів



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Громадян Бангладешу доставлено до прикордонного пункту разом із переправниками

В Закарпатській та Львівській області прикордонники затримали 17 нелегальних мігрантів, а також їх посібників.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що в Закарпатській області прикордонники відділу «Великий Березний» отримали інформацію від співробітників Нацполіції про те, що від міста Свалява в напрямку міста Перечин рухається група нелегальних мігрантів.

«За дві години пошуків спільна міжвідомча група у складі прикордонників відділу «Великий Березний«, співробітників Національної та патрульної поліції на околиці с. Тур’я Пасіка затримала чотирьох українців та п’ятьох незаконних мігрантів без документів, котрі їхали чотирма легковиками української реєстрації», - заявили прикордонники.

Згодом за допомогою службової собаки група прикордонників та спецпідрозділу «КОРД» затримали ще групу з 4 іноземців, які також не мали з собою документів, після чого було затримано ще групу з трьох нелегалів.

Затримані повідомили, що вони є громадянами Бангладеш. Їх було доставлено до прикордонного пункту разом із переправниками.

«Після встановлення осіб затриманих, їх буде притягнуто до адмінвідповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Громадян України, які намагалися переправити незаконних мігрантів до Словаччини, буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ст.332 ККУ», - повідомили прикордонники.

Також у Львівській області прикордонники на околиці села Грушів затримали автомобіль BMW, де знаходилось 5 громадян Туреччини, які намагались потрапити до країн ЄС.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці викрили нелегальних мігрантів на столичних оптових продовольчих базах.