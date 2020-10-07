Принц Вільям з дружиною прийняли у Букінгемському палаці подружжя Зеленських



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Зеленський та перша леді провели аудієнцію з британською королівською родиною

Про що саме говорили Зеленські з Кейт і Вільямом, поки що невідомо

Президент України Володимир Зеленський із дружиною під час дводенного візиту до Великої Британії відвідав Букінгемський палац, де зустрівся герцогом і герцогинею Кембриджськими - принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Як передає акаунт Кембриджів у Твіттері, аудієнція відбулась у Букінгемському палаці.

«Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською у Букінгемському палаці», - йдеться у дописі.

Деталі зустрічі не наводяться.

Нагадаємо, Україна і Велика Британія підпишуть нову угоду про стратегічні відносини під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 7-8 жовтня.

Раніше стало відомо, що Зеленський їде до Британії. Він там зустрінеться з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.