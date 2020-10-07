  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Принц Вільям з дружиною прийняли у Букінгемському палаці подружжя Зеленських

    • Розсилка
    Зеленський та перша леді провели аудієнцію з британською королівською родиною - Принц Вільям з дружиною прийняли у Букінгемському палаці подружжя Зеленських
    Зеленський та перша леді провели аудієнцію з британською королівською родиною

    Про що саме говорили Зеленські з Кейт і Вільямом, поки що невідомо

    Президент України Володимир Зеленський із дружиною під час дводенного візиту до Великої Британії відвідав Букінгемський палац, де зустрівся герцогом і герцогинею Кембриджськими - принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. 

    Як передає акаунт Кембриджів у Твіттері, аудієнція відбулась у Букінгемському палаці.

    «Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською у Букінгемському палаці», - йдеться у дописі.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Принц Вільям з дружиною прийняли у Букінгемському палаці подружжя Зеленських
    Принц Вільям з дружиною прийняли у Букінгемському палаці подружжя Зеленських

    Деталі зустрічі не наводяться.

    Нагадаємо, Україна і Велика Британія підпишуть нову угоду про стратегічні відносини під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 7-8 жовтня.

    Раніше стало відомо, що Зеленський їде до Британії. Він там зустрінеться з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.

    Королева Єлизавета II Велика Британія Володимир Зеленський президент Олена Зеленська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies