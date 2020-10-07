Принц Вільям з дружиною прийняли у Букінгемському палаці подружжя Зеленських
Про що саме говорили Зеленські з Кейт і Вільямом, поки що невідомо
Президент України Володимир Зеленський із дружиною під час дводенного візиту до Великої Британії відвідав Букінгемський палац, де зустрівся герцогом і герцогинею Кембриджськими - принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.
Як передає акаунт Кембриджів у Твіттері, аудієнція відбулась у Букінгемському палаці.
«Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською у Букінгемському палаці», - йдеться у дописі.
Деталі зустрічі не наводяться.
Нагадаємо, Україна і Велика Британія підпишуть нову угоду про стратегічні відносини під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 7-8 жовтня.
Раніше стало відомо, що Зеленський їде до Британії. Він там зустрінеться з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.