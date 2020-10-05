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    Політика

    Зеленський їде до Британії: зустрінеться з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон

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    Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Британії разом з дружиною - Зеленський їде до Британії: зустрінеться з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон
    Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Британії разом з дружиною

    7-8 жовтня Володимир Зеленський та Олена Зеленська відвідають з офіційним візитом Велику Британію

    Президент України Володимир Зеленський 7-8 жовтня поїде з офіційним візитом до Великої Британії.

    Про це повідомив Офіс президента.

    Заплановані переговори Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

    В Офісі президента заявили, що планується підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.

    У межах візиту передбачена аудієнція Володимира Зеленського та Олени Зеленської з Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими.

    Зеленський має намір зустрітися зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, Лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселлом.

    Згідно з повідомленням, президент хоче відвідати Лондонську фондову біржу та зустрітися з британськими інвесторами.

    Велика Британія Володимир Зеленський президент Олена Зеленська Офіс президента
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