Зеленський їде до Британії: зустрінеться з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Британії разом з дружиною

7-8 жовтня Володимир Зеленський та Олена Зеленська відвідають з офіційним візитом Велику Британію

Президент України Володимир Зеленський 7-8 жовтня поїде з офіційним візитом до Великої Британії.

Про це повідомив Офіс президента.

Заплановані переговори Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

В Офісі президента заявили, що планується підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.

У межах візиту передбачена аудієнція Володимира Зеленського та Олени Зеленської з Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими.

Зеленський має намір зустрітися зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, Лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселлом.

Згідно з повідомленням, президент хоче відвідати Лондонську фондову біржу та зустрітися з британськими інвесторами.