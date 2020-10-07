Велика Британія виділить Україні 5 млн фунтів допомоги для жителів Донбасу



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Британія і Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю і стратегічне партнерство

Допомога Великобританії дозволить забезпечити продовольством, водою, медикаментами та психологічною підтримкою тих, хто пережив сексуальне та гендерне насильство, - голова МЗС Британії

Велика Британія під час візиту українського президента Володимира Зеленського оголосить про виділення гуманітарної допомоги Україні в розмірі п’ять мільйонів фунтів для підтримки жителів сходу України. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Глава британського МЗС Домінік Рааб заявив, що допомога Великобританії дозволить забезпечити продовольством, водою, медикаментами та психологічною підтримкою тих, хто пережив сексуальне та гендерне насильство.

Також Зеленський і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон повинні підписати угоду про вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

«Стабільність України життєво важлива для безпеки Європи. Надання гуманітарної допомоги в розмірі 5 млн фунтів і підписання угоди про вільну торгівлю і стратегічне партнерство є наочною демонстрацією прихильності Великобританії», – повідомив Рааб.

Нагадаємо, Україна і Велика Британія підпишуть нову угоду про стратегічні відносини під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 7-8 жовтня.

Раніше стало відомо, що Зеленський їде до Британії. Він там зустрінеться з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.