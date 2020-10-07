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    Політика

    Президента просять ініціювати відставку Степанова. Оприлюднене звернення

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    Представники жіночого руху партії &laquo;За майбутнє&raquo; хочуть, щоб Максим Степанов&nbsp;пішов у відставку - Президента просять ініціювати відставку Степанова. Оприлюднене звернення
    Представники жіночого руху партії «За майбутнє» хочуть, щоб Максим Степанов пішов у відставку

    Жіночий рух партії «За майбутнє» вимагає відправити міністра охорони здоров’я у відставку

    Відеозвернення з’явилося на офіційній сторінці Жіночого руху партії «За майбутнє» у Фейсбуці.

    Жінки з усієї України звернулись до президента Зеленського з вимогою відправити у відставку Максима Степанова –  як такого, що не впорався зі своїми обов’язками в боротьбі з пандемією коронавірусу.

    «Життями  українців керує людина, яка за пів року не зробила нічого для покращання епідеміологічної ситуації… Міністре Степанов, ви не справились зі своїми обов’язками. Вам час піти!» – закликали координаторки руху з усіх областей України.

    «Пане президенте, чи готові ви брати на себе відповідальність за бездіяльність міністра охорони здоров’я та смерті українських громадян? Якщо ні – ви маєте відправити Степанова у відставку!» –  наголосила очільниця Жіночого руху Ірина Суслова.

    Нагадаємо, Україна останні тижні – серед лідерів за кількістю захворілих на добу. Зокрема, на сьогоднішній ранок у країні зафіксовано 4 753 нові випадки.

    Разом з тим, в країні немає необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування. У медзакладах спостерігається критична нестача ліжко-місць, бракує кисневих систем, а в переважній більшості лікарень відсутні комп'ютерні томографи.

    При цьому, у квітні Верховна Рада України створила в Державному бюджеті на 2020 рік Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярда гривень. З часом обсяг зріс до 66 мільярдів. Однак більшу частину коштів Фонду – 35 мільярдів гривень – уряд спрямував на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

    Верховна Рада Володимир Зеленський Максим Степанов коронавірус
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