Пристайко: при створенні спільних патрулів на Донбасі буде враховано досвід Хорватії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ідея спільних патрулів обговорюється від початку мінського процесу, підкреслив глава МЗС

Приклад і досвід Хорватії буде взятий до уваги під час обговорення ідеї щодо створення спільних патрулів на Донбасі за участі представників України, тимчасово окупованих територій та ОБСЄ.

Про це у Мюнхені заявив глава МЗС Вадим Пристайко.

Пристайко зауважив, що питання спільних патрулів було неодноразово порушене від початку Мінського процесу, оскільки тема досить чутлива, коли йдеться про можливість участі бойовиків у цих патрулях.

«Ми вирішуємо, як зробити так, враховуючи досвід, наприклад, Хорватії - як вийти на рішення, аби в першу чергу забезпечити безпеку на цій території. Можливо, до того часу, щоб провести вибори», - сказав Пристайко.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

У документі зазначається, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Всі троє відомі в експертній спільноті як ті, хто тяжіє до співпраці з РФ та до врахування інтересів Росії.

У США вже назвали неприйнятним «мюнхенський план».

До слова, Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій пояснив, звідки у Мюнхені з’явився документ про 12 кроків «миру в Україні».

Читайте також: