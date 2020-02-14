США розкритикували план завершення війни в Україні, озвучений на Мюнхенській конференції



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Три міжнародні організації у співпраці з РФ оприлюднили сьогодні свій план припинення війни в Україні

Колишні дипломати США, урядовці та експерти оприлюднили спільну заяву, в якій обґрунтовують помилковість нових пропозицій щодо Донбасу, сформований на Мюнхенській безпековій конференції.

Як йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті аналітичного центру Atlantic Council.

У заяві йдеться про те, що більшість заявлених пропозицій є конструктивними, проте є і «недопустимі» пункти.

Серед іншого, експерти відзначили, що одна з рекомендацій підхоплює дружню Кремлю ідею ослаблення часткових санкцій після часткової реалізації Мінських угод.

«Рекомендація ігнорує той факт, що найважливішим елементом Мінська є стале перемир’я, яке може статися завтра, якщо Москва проінструктує своїх офіцерів і довірених осіб на Донбасі. Більш того, ця рекомендація підірвала б позицію Євросоюзу про те, що весь Мінськ повинен бути реалізований для скасування санкцій», — йдеться в заяві.

Спільну заяву підписали, зокрема, колишні посли США в Україні Стівен Пайфер, Вільям Тейлор та Марі Йованович — усього 24 колишніх дипломатів, урядовців та експертів.

Нагадаємо, 14 лютого учасники 56-ї Мюнхенської конференції з безпеки запропонували 12 кроків «до безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні». Серед них, створення зони вільної торгівлі. При цьому Донбас має стати частиною зони вільної торгівлі як з ЄС, так і з Росією.

Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту до Німеччини 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Під час Мюнхенської конференції безпеки делегація США має намір провести переговори із ключовими союзниками і партнерами щодо координації глобальних викликів, включаючи необхідність протидії російській агресії проти України.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 14 - 16 лютого на запрошення організаторів також візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.