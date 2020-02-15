Парубій пояснив, звідки у Мюнхені з’явився документ про 12 кроків «миру в Україні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Враження, що текст заяви «12 кроків для посилення безпеки в Україні і євроатлантичному регіоні» готувався ФСБ у співпраці з МЗС Росії - Парубій

Цей документ з’являється одночасно із телефонним дзвінком Зеленського до Путіна

Поява на сайті Мюнхенської безпекової конференції документу про 12 кроків «миру в Україні» – це наслідок втрати нашою державою міжнародної суб’єктності і результат недолугого президентства Зеленського. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Андрій Парубій.

«Мюнхенська заява 2020 – прямий наслідок втрати Україною міжнародної суб’єктності. Те, до чого довели державу за навіть ще не повний рік президентства Зеленського, просто шокує.

Ще всього лиш рік тому було немислимим, щоби на великому міжнародному безпековому (!) заході як стартовий документ за підписами організаторів і учасників було оприлюднено таке, як сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції. У день її відкриття.

Враження, що текст заяви «12 кроків для посилення безпеки в Україні і євроатлантичному регіоні» готувався ФСБ у співпраці з МЗС Росії. У заяві жодного разу навіть не згадано про напад Росії на Україну! Не згадується Росія як держава-агресор. Зате сформульовано, що конфлікт став наслідком якихось, невідомого авторства «катастрофічних прорахунків»! Наскрізною – справжньою – ідеєю і метою плану «12 кроків» є відновлення співпраці з Росією без відновлення Україною суверенітету над окупованими районами Донбасу і Кримом.

Жодних ключових вимог України, які ми відстоювали всі роки триваючої російської агресії, у цьому документі просто не існує.

І мабуть не випадково цей документ з’являється одночасно із телефонним дзвінком Зеленського до Путіна та підготовкою чергової зустрічі президентів Росії і України. Агресора і жертви.

Те, якою буде оцінка і реакція правлячої сьогодні в Україні влади на мюнхенську заяву, має стати визначальним для всього українського суспільства. Це тест на патріотизм, тест на українськість.

Читайте також: