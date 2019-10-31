Білий дім блокував заяву Держдепу щодо захоплення Росією українських моряків – помічник Волкера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захоплені РФ українські кораблі у Керченській протоці

Колишній старший помічник ексспецпредставника щодо України Курта Волкера Крістофер Андерсон дав свідчення Конгресу США

Білий дім блокував оприлюднення заяви Державного департаменту про засудження Росії за захоплення українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Про це у свідченнях Конгресу щодо справи щодо імпічменту президента США Дональда Трампа розповів колишній старший помічник ексспецпредставника щодо України Курта Волкера Крістофер Андерсон.

«У той час як мої колеги з Держдепу швидко підготували заяву, в якій засуджували Росію за її ескалацію, вищі посадові особи в Білому домі заборонили її оприлюднювати», - йдеться у письмовій версії свідчень Андерсона, яку цитує The Guardian.

Він додав, що Волкер підготував твіт із засудженням дій Росії, який Андерсон опублікував в його акаунті.

Тодішній посол США в ООН Ніккі Хейлі засудила поведінку Росії, після чого державний секретар Майк Помпео послідував її прикладу. Трамп висловив стурбованість, але не звинувачував Москву.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Українським морякам, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, вручили нагороди і підвищили у званнях.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Джерело: The Бабель