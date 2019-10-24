На Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей, – СБУ



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Робота з обміну утримуваними особами з бойовиками підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» продовжується

Робота з обміну утримуваними особами з бойовиками підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» продовжується

На Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей.

Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода. 17 жовтня СБУ повідомляла про 240 незаконно позбавлених волі людей та 257 – зниклих безвісти.

За даними Служби безпеки, робота з обміну утримуваними особами з бойовиками підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» продовжується.

У СБУ наголосили, що Київ вживає необхідні організаційні та практичні заходи, спрямовані на забезпечення звільнення всіх незаконно позбавлених волі осіб.

«Відповідні пропозиції із зазначеного приводу регулярно подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України та опрацювання із залученими в рамках Мінського формату міжнародними гуманітарними організаціями. Робота за вказаним напрямком продовжується», – заявили в Службі безпеки України.

СБУ не відповіла на питання, чи сформований список осіб для обміну утримуваними особами з бойовиками на Донбасі.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.