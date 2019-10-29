Сайдік заявив про підготовку великого обміну утримуваними



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За словами Мартіна Сайдіка, «йде дуже серйозна робота, готується великий обмін»

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що у рамках ТКГ йде дуже серйозна робота, готується великий обмін утримуваними. Про це він сказав після завершення засідання контактної групи, передає БЕЛТА.

Видання відзначає, що гуманітарна робоча група ТКГ продовжила дискусію з обміну утримуваними в зв'язку з конфліктом. За словами Мартіна Сайдіка, «йде дуже серйозна робота, готується великий обмін».

У центрі уваги ТКГ, як пише видання, була загальна ситуація з безпеки в зоні конфлікту. Сьогодні відновлено розведення сил і засобів в Золотому і продовжені переговори про аналогічні дії в Петровському.

«Сторони сьогодні зробили великий крок вперед», - підкреслив Мартін Сайдік.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Адвокат звільнених із російського ув’язнення українських військових моряків Микола Полозов застерігає, що Росія може оголосити його підзахисних у розшук.

Також на сьогодні на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей. Про це повідомила Служба безпеки України.