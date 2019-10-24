Глава латвійського МЗС вимагає звільнити журналіста Асєєва



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Окупанти засудили Асєєва до 15 років позбавлення волі за нібито шпигунство та заклики до екстремістської діяльності

«Вирок і ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва в так званій «ДНР» є абсолютно неприйнятні», - підкреслив латвійський міністр Едгар Ринкевич

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич засудив рішення влади самопроголошеної «ДНР» про засудження укладення українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва до 15 років позбавлення волі і закликає негайно його звільнити.

«Вирок і ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва в так званій «ДНР» є абсолютно неприйнятні, це кричуще посягання на свободу слова і права журналістів. Він повинен бути негайно звільнений», - написав глава зовнішньополітичного відомства Латвії у Facebook.

Нагадаємо, Європейський союз закликав негайно звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва.

Із заявами з вимогою звільнити Асєєва після оголошення «вироку» вже виступили Радіо Свобода, МЗС України, посольство США в Україні, журналістські організації в Україні і світі, Комітет захисту журналістів (CPJ), Моніторингова місія ООН з прав людини і Amnesty International Україна.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.