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    У світі

    Пристайко застеріг Німеччину щодо газової залежності від Росії

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    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко&nbsp; - Пристайко застеріг Німеччину щодо газової залежності від Росії
    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 

    За словами міністра, Україна гарантує доставку газу в Європу

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся до Німеччини з застереженням від енергетичної залежності від Росії через будівництво «Північного потоку-2». Про це він сказав в інтерв’ю німецькому RND.

    За словами глави МЗС України, введення в експлуатацію нового газопроводу лише посилить залежність від російських енергоресурсів.

    «Ви, німці, будуєте газопровід «Північний потік-2», щоб зробити себе ще більш незалежними від постачань газу через Україну. Але пам’ятайте: джерелом газу залишається Росія... Якщо росіяни не захочуть більше постачати газ, трубопроводи Балтійського моря відразу спорожніють... У нас в Україні заповнені сховища газу. І ми гарантуємо доставку газу через трубопроводи», – підкреслив Пристайко.

    Раніше повідомлялося, що запуск газопровода «Північний потік-2» перенесли на рік. Російський газопровод «Північний потік-2» повинні запустити до кінця 2020 року.

    Читайте також: Німеччина відмовилась надати Україні військову допомогу – Пристайко.

    Нагадаємо, США дали підрядникам «Північного потоку-2» місяць на зупинку робіт.

    МЗС Росія газ Німеччина будівництво Вадим Пристайко
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