Притула покинув партію «Голос»

Раніше Притула анонсував, що партія «Голос» може розсипатися до кінця року.

Притула до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу та реанімації партії

У понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос». Про це політик та телеведучий повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення», – написав Притула.

Він підкреслив, що до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу та реанімації партії, за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 000 українців.

«Але діалогу не вийшло й тепер мною керує лише одне бажання: відвести негатив від тих команд «Голосу» в регіонах, які два роки щиро та віддано працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійні «верхи» не чують «низів», і ця глухота призводить до критики всіх без винятку членів команд «Голосу» по всій Україні», – додав він.

Притула зазначив, що про свої наступні плани в політичній царині в обов’язковому порядку повідомить на своїх офіційних ресурсах.

Нагадаємо, раніше Притула анонсував, що партія «Голос» може розсипатися до кінця року.

Раніше Притула розкритикував заяву лідерки політсили Кіри Рудик про те, що експрезидент і глава «Європейської солідарності» Петро Порошенко є для неї «більшим ворогом», ніж чинний президент Володимир Зеленський.

Нещодавно 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

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