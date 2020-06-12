Лідерка «Голосу» про складання мандату Вакарчуком: Може бути певний удар по рейтингу партії



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У березні 2020 року Кіра Рудик стала керівником партії «Голос»

Вакарчук продовжить працювати в партії «Голос» та «допомагати їй розвиватися»

Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що після складання мандату нардеп Святослав Вакарчук буде продовжувати працювати з партією, а також з регіонами.

Про це вона заявила в ефірі «Еспресо.TV».

«Так, сьогодні Святослав заявив про те, що він складає депутатський мандат. Буде продовжувати працювати в партії «Голос», допомагати їй розвиватися. Буде працювати з регіонами, але не буде працювати в українському парламенті. Приблизно тиждень тому Святослав сказав мені: ти справилась, я відчуваю, що виконав те, для чого йшов у Раду цього разу і ви можете йти цього разу вперед без мене, тому що у вас є команда», - сказала Рудик.

За словами Рудик, може бути певний удар по рейтингу партії «Голос» після складання депутатського мандату Вакарчуком.

«Звичайно, може бути певний удар по рейтингу партії, але рухаючись далі в команді і показуючи, що ми робимо те, для чого прийшли в українську політику, ми будемо отримувати більше підтримки, яку ми отримали останніми місяцями», - наголосила лідерка партії.

Нагадаємо, що Вакарчук 11 червня повідомив про складання депутатського мандату.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки не має інформації щодо заяви Святослава Вакарчука про складання ним депутатських повноважень.

У травні 2019 року Святослав Вакарчук створив партію «Голос» для участі в позачергових парламентських виборах. Основний партійний список формувався під час з'їзду, однак відразу в команду «Голосу» увійшли ексзаступниця міністра економіки Юлія Клименко, ексголова Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медичних наук Юрій Соколов, кіборг Андрій Шараскін (Богема), колишня в.о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

У березні 2020 року Кіра Рудик стала керівником партії «Голос».

У 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради Вакарчук був 15-м номером у списку «Нашої України - Народної самооборони», отримав депутатський мандат, але через рік добровільно склав повноваження.