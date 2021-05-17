Притула анонсував, що партія «Голос» може розсипатися до кінця року

«У «Голосі» відсутнє державне фінансування, бо НАЗК нам знову прикрутило гаєчки», – Притула

Відомий телеведучий і член партії «Голос» Сергій Притула розповів, що чинне керівництво робить усе для того, щоби більше в парламенті фракції «Голосу» не було. В інтерв’ю «Цензор.НЕТ» він зізнався, що партія взагалі може незабаром розпастися.

Притула зазначив, що в партії мають місце елементи узурпації влади невеликою групою людей – йдеться про лідерку партії Кіру Рудик. Він розповів, як «пресують людей» в партії.

«За останній час у нас звільнили з посади керівника Дніпропетровського обласного осередку. Також відбулася взагалі дика історія – політрада проголосувала за розпуск районних осередків у місті Києві. На паралельному курсі були знищені всі внутрішні чати спілкування осередків між собою і з людьми, лояльними до «Голосу». Там було понад півтори тисячі людей, які були первинною базою наших активістів у місті Києві. І наказом керівництва все просто в одну мить було знищено», – розповів він.

Притула підкреслив, що наразі відсутнє спілкування між людьми всередині партії: «Комунікація на нулі. Люди в Черкасах не розуміють, що відбувається у Львові. Люди у Львові не знають, що відбувається в Києві. Люди в Києві не знають, що відбувається в Харкові чи в Дніпрі».

Притула додав, що з таким керівництвом партія йде в нікуди. «У нас голова партії з березня минулого року за 14 місяців на посаді – а я бачу величезну кількість проблем, які накопичилися. Починаючи від того стану справ, який є зараз у середині фракції (а фракція — це бренд-фейс нашої партії, і там далеко не все гаразд). Це відбулося за останній рік при керівництві цієї людини. У нас відбулася зміна керівника парламентської фракції. І якось теж так збіглося, що прорив у цьому конфлікті стався після зміни керівництва фракції», – пояснив він.

Притула зазначив, що наразі він не бачить, щоби він становив загрозу існуванню партії.

«Але бачу, що якщо не втрутитися в те, що є в партії зараз, то їй буде гаплик до кінця року. Тому що в нас є такі речі і клопоти, про які, можливо, широкий загал не знає, але вони присутні. У нас відсутнє державне фінансування, бо НАЗК нам знову прикрутило гаєчки. Буквально минулого місяця всім партіям роздали держфінансування, крім нас», – зізнався Притула.

Притула 16 травня провів з’їзд частини «Голосу» з нагоди другої річниці від створення політсили За словами Притули, 120 членів «Голосу» (депутати різних рівнів та партійні функціонери) обговорили ситуацію, що склалась у партії.

Раніше голова партії «Голос» Кіра Рудик відповіла на бажання Сергія Притули очолити партію. Рудик зазначила, що пишається тим, що «Голос» долучає людей до політики. Заа її словами, у випадку із Притулою партія буде діяти відповідно до процедур. Голова «Голосу» вважає, що як раніше, підтримка її партійцями зберігається. Всі процеси, що останнім часом відбуваються в «Голосі», вона назвала «хворобою росту» та впевнена, що вони обов’язково минуть.