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    Скандал у «Голосі». Кіру Рудик розкритикували за переговори зі «Слугою народу»

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    Лідера партії &laquo;Голос&raquo; Кіру Рудик розкритикували за переговори зі &laquo;Слугою народу&raquo; - Скандал у «Голосі». Кіру Рудик розкритикували за переговори зі «Слугою народу»
    Лідера партії «Голос» Кіру Рудик розкритикували за переговори зі «Слугою народу»

    Кіра Рудик заявила, що «Голос» підтримує дії влади, які «є правильними для країни»

    Лідер партії «Голос» Кіра Рудик заявила про переговори з Офісом президента і партією «Слуга народу» про входження в правлячу коаліцію.

    «Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися до коаліції. Час від часу на мене виходять представники або Офісу президента, або партії «Слуга народу» з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля», – заявила Рудик.

    Вона також заявила, що «Голос» підтримує дії влади, які «є правильними для країни».

    Це викликало обурення у деяких депутатів «Голосу».

    Зокрема, розкритикувала лідера своєї партії в Фейсбуці Соломія Бобровська.

    «Мене дуже здивував і зацікавив факт переговорів голови нашої партії «Голос» з Офісом президента. Я взагалі не уявляю, як «Голос» і «слуги народу» зараз нібито домовляються про коаліцію. Коаліція з ким? Будемо разом зі Шкарлетом плагіатом займатися, щоб нас потім кнопкодавством призначали на посади? Будемо разом з Венедиктовою садити всіх, хто незручний? Будемо разом з Бужанським впадати в істерику від мовного закону? Будемо разом зі Степановим провалювати карантин? Будемо сидіти з Корнієнко і обговорювати, які у нас «робочі баби»? Або разом ховатися від журналістів, які запитують про незадеклароване майно?» – написала депутат.

    Скріншот з Фейсбуку Соломії Бобровської
    Скріншот з Фейсбуку Соломії Бобровської

    Тим часом колишня глава «Голосу» Юлія Клименко заявила, що в суботу піде на мітинг на підтримку Стерненка.

    «Не знаю, хто в яку коаліцію зібрався, а я – на мітинг за Стерненко в суботу 27.02 о 12.00», – написала вона в Фейсбуці.

    До слова, політрада партії «Голос» рекомендувала виключити Костянтина Богатова зі складу фракції у Київраді. Однойменна фракція підтримала це рішення.

    Раніше Владислав Капиця заявив, що депутат Богатов з’явився 14 грудня на перший виступ його стендап-туру в залі київського кінотеатру «Братислава». Під час виступу Богатов почав вимагати зупинити захід через нецензурну лексику і увімкнути світло. Капиця заявив, що мав діалог із Богатовим і знімав його на телефон.

    Теги: коаліція депутат партії скандал карантин партія Голос фракція час
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