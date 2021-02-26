Скандал у «Голосі». Кіру Рудик розкритикували за переговори зі «Слугою народу»

Кіра Рудик заявила, що «Голос» підтримує дії влади, які «є правильними для країни»

Лідер партії «Голос» Кіра Рудик заявила про переговори з Офісом президента і партією «Слуга народу» про входження в правлячу коаліцію.

«Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися до коаліції. Час від часу на мене виходять представники або Офісу президента, або партії «Слуга народу» з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля», – заявила Рудик.

Вона також заявила, що «Голос» підтримує дії влади, які «є правильними для країни».

Це викликало обурення у деяких депутатів «Голосу».

Зокрема, розкритикувала лідера своєї партії в Фейсбуці Соломія Бобровська.

«Мене дуже здивував і зацікавив факт переговорів голови нашої партії «Голос» з Офісом президента. Я взагалі не уявляю, як «Голос» і «слуги народу» зараз нібито домовляються про коаліцію. Коаліція з ким? Будемо разом зі Шкарлетом плагіатом займатися, щоб нас потім кнопкодавством призначали на посади? Будемо разом з Венедиктовою садити всіх, хто незручний? Будемо разом з Бужанським впадати в істерику від мовного закону? Будемо разом зі Степановим провалювати карантин? Будемо сидіти з Корнієнко і обговорювати, які у нас «робочі баби»? Або разом ховатися від журналістів, які запитують про незадеклароване майно?» – написала депутат.

Скріншот з Фейсбуку Соломії Бобровської

Тим часом колишня глава «Голосу» Юлія Клименко заявила, що в суботу піде на мітинг на підтримку Стерненка.

«Не знаю, хто в яку коаліцію зібрався, а я – на мітинг за Стерненко в суботу 27.02 о 12.00», – написала вона в Фейсбуці.

До слова, політрада партії «Голос» рекомендувала виключити Костянтина Богатова зі складу фракції у Київраді. Однойменна фракція підтримала це рішення.

Раніше Владислав Капиця заявив, що депутат Богатов з’явився 14 грудня на перший виступ його стендап-туру в залі київського кінотеатру «Братислава». Під час виступу Богатов почав вимагати зупинити захід через нецензурну лексику і увімкнути світло. Капиця заявив, що мав діалог із Богатовим і знімав його на телефон.