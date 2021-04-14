Притула назвав велику помилку Рудик, яка завдала шкоди «Голосу»

Шоумен-політик вважає, що заява Рудик про «ворога-Порошенка» завдала партії не менше шкоди, ніж відхід Вакарчука

Сергій Притула, який донедавна входив до складу керівництва партії «Голос», розкритикував заяву лідера цієї політсили Кіри Рудик про те, що експрезидент і глава «Європейської солідарності» Петро Порошенко є для неї «більшим ворогом», ніж чинний президент Володимир Зеленський. Про це Притула заявив в інтерв’ю «Радіо НВ».

Як відомо, Притула донедавна входив до складу керівництва партії «Голос». Сергій Притула вважає, що слова Рудик про лідера «Європейської солідарності», п’ятого президента зашкодили «Голосу» не менше, аніж рішення Святослава Вакарчука піти з політики.

«Після цієї заяви, абсолютно непродуманої, протистояння [між двома партіями] як такого вже й немає, тому що велика кількість людей, які займали нейтральну позицію між Голосом і «ЄС», чітко визначилися. І ця заява, насправді, нанесла партії шкоди не менше, ніж складання Святославом Івановичем [Вакарчуком] депутатського мандата. Тому це два основних тригери, які працюють на те, щоб висловлювати якусь тотальну критику в бік Голосу», – прокоментував політик заяву Рудик, яку вона зробила в серпні 2020 року.

Нещодавно 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

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