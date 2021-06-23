Притулі – 40. Найвідоміший «вар’ят» похизувався подарунком від дітей (фото)

Притула обожнює своїх дітей і не планує зупинятися на досягнутому

Син та дочки подарували Притулі красиву вишиванку

Український шоумен Сергій Притула відсвяткував ювілей. 22 червня телеведучому виповнилося 40 років. Артист отримав безліч подарунків, але найцінніший зробили йому діти: Дмитро, Соломія та маленька Стефанія, яка нещодавно народилася.

Сергій Притула на своїй Facebook-сторінці розповів, що син та дочки подарували йому красиву вишиванку. На думку шоумена, це чудовий варіант подарунка для людини, у якої є все.

Притула одразу одягнув нову вишиту сорочку, щоб зробити фото. На святковій світлині усміхнений іменинник позує на даху поруч з біло-блакитними кульками.

Сергій Притула втретє став батьком 25 травня, і на цьому шоумен зупинятися не збирається. «Зробимо все, щоб українців знову було 52 млн», – заявив ведучий після народження Стефанії.

Зірковий батько також виховує сина Дмитра (2008 р.н.) від першої дружини Юлії, та дочку Соломію (2017 р.н.), яка народилася в шлюбі з Катериною Сопельник.

Додамо, що український шоумен Сергій Притула, який нещодавно вийшов із лав партії «Голос», показав, як провів День батька.

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