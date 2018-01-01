Суд Лондона продовжив арешт $2,5 млрд активів Коломойського і Боголюбова

Суд зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи

Високий суд Лондона продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму понад $2,5 млрд. [READ_MORE] Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання 19 січня, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані прес-центру Приватбанку.



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Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський

Суд зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи

Високий суд Лондона продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму понад $2,5 млрд.

Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання 19 січня, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані прес-центру Приватбанку.

«Минулого тижня в англійському суді пройшли додаткові слухання щодо процесуальних питань у справі Приватбанку проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших осіб. Наказ суду про всесвітній арешт активів, винесений в грудні 2017 року, був продовжений до наступного відповідного наказу суду, - повідомили у банку.

Крім того, додали в прес-службі, суд зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Нагадаємо, 19 грудня 2017 року Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова і шістьох компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім контролем.

Це було зроблено на підставі доказів, які свідчать про те, що Коломойський та Боголюбов незаконно вивели з банку майже $2 млрд. В результаті кошти переводились на рахунки компаній, які їм таємно належали або знаходились під їхнім контролем.

Як повідомляв «Главком», компанія Kroll обнародувала результати незалежного розслідування, які підтвердили, що ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. США. Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України.

Ознайомитись із результатами розслідування також можна у презентації.