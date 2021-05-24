«Приватбанк» запустив переказ грошей без картки: покрокова інструкція
Для переказу грошей досить знати лише номер телефону одержувача
Найбільший банк України «Приватбанк» запустив грошові перекази за номером телефону в мобільному банку Приват24. Про це повідомила пресслужба банка.
«Тепер відправнику не треба дізнаватися номер картки одержувача, щоб відправити переказ. А одержувачу більше не потрібно передавати номер картки – лише номер телефону», – сказано в повідомленні.
Для переказу грошей за телефоном потрібно:
- Зайти в додаток Приват24;
- Перейти до сервісів;
- Натиснути «Переказ на карту»;
- Вибрати одержувача з телефонної книги;
- Вказати суму переказу і відправити;
- Гроші надійдуть отримувачу онлайн.
Нагадаємо, у «Приватбанку» також є функція зняття готівкових коштів без карти. Для цього потрібно:
У банкоматі увійти в меню «Зняти без карти»;
- Ввести свій номер телефону та OTP-пароль, або відсканувати QR-код через Приват24;
- Вибрати карту зі списку і ввести її PIN-код;
- Забрати гроші.
Нещодавно «Приватбанк» продав на аукціоні 38 нафтобаз та заробив майже рекордну суму грошей.
Раніше в НБУ розповіли, що почнуть готувати «Приватбанк» на продаж уже після закінчення кризи, яку спричинила пандемія Covid-19.