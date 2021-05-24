«Приватбанк» запустив переказ грошей без картки: покрокова інструкція

Щоб почати користуватися послугою «Переказ коштів за номером телефону», варто оновити мобільний додаток Приват24

Для переказу грошей досить знати лише номер телефону одержувача

Найбільший банк України «Приватбанк» запустив грошові перекази за номером телефону в мобільному банку Приват24. Про це повідомила пресслужба банка.

«Тепер відправнику не треба дізнаватися номер картки одержувача, щоб відправити переказ. А одержувачу більше не потрібно передавати номер картки – лише номер телефону», – сказано в повідомленні.

Для переказу грошей за телефоном потрібно:

Зайти в додаток Приват24;

Перейти до сервісів;

Натиснути «Переказ на карту»;

Вибрати одержувача з телефонної книги;

Вказати суму переказу і відправити;

Гроші надійдуть отримувачу онлайн.

Нагадаємо, у «Приватбанку» також є функція зняття готівкових коштів без карти. Для цього потрібно:

У банкоматі увійти в меню «Зняти без карти»;

Ввести свій номер телефону та OTP-пароль, або відсканувати QR-код через Приват24;

Вибрати карту зі списку і ввести її PIN-код;

Забрати гроші.

Нещодавно «Приватбанк» продав на аукціоні 38 нафтобаз та заробив майже рекордну суму грошей.

Раніше в НБУ розповіли, що почнуть готувати «Приватбанк» на продаж уже після закінчення кризи, яку спричинила пандемія Covid-19.