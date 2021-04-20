Приватбанк призначив двох топменеджерів на п'ять років
Наглядова рада банку обрала на нові посади Ганну Самаріну та Ларису Чернишову
Наглядова рада державного Приватбанку затвердила результати конкурсного відбору двох топменеджерів у складі правління банку.
Як повідомила пресслужба банку, за результатами конкурсу з 1 вересня 2021 року строком на 5 років на посаду заступника голови правління з питань фінансів призначено Ганну Самаріну, яка наразі є виконувачкою обов'язків голови правління банку та заступником голови правління з питань фінансів.
Також Наглядовою радою Приватбанку за підсумками конкурсного відбору на посаду члена правління з питань управління ризиками з 1 вересня 2021 року строком на 5 років призначено Ларису Чернишову, яка наразі обіймає посаду члена правління з питань управління ризиками.
Конкурсний відбір є обов'язковою умовою призначення топменеджерів держбанків згідно зі статтею 7 закону про банки та банківську діяльність Завершення строку трудового контракту будь-кого з членів правління вимагає проведення конкурсу. Обрання та призначення членів правління є виключною компетенцією наглядової ради.
Нагадаємо, у грудні 2020 року наглядова рада затвердила нову структуру правління Приватбанку, згідно з якою виконавчий орган банку складається з семи позицій, а саме:
• голови правління,
• чотирьох заступників голови правління - з питань фінансів, з питань управління проблемними активами, з операційних питань та з питань розвитку бізнесу,
• двох членів правління - з питань управління ризиками і з питань мережі та проблемної заборгованості.
Нагадаємо, трирічний контракт з колишнім головою Приватбанку Петром Крумханзлом завершився 23 січня і наглядова рада вирішила його не продовжувати.
У лютому Приватбанк винайняв рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління. Дата завершення конкурсу на посаду голови держанку поки невідома.