Приватбанк призначив двох топменеджерів на п'ять років

Наглядова рада банку обрала на нові посади Ганну Самаріну та Ларису Чернишову

Наглядова рада державного Приватбанку затвердила результати конкурсного відбору двох топменеджерів у складі правління банку.

Як повідомила пресслужба банку, за результатами конкурсу з 1 вересня 2021 року строком на 5 років на посаду заступника голови правління з питань фінансів призначено Ганну Самаріну, яка наразі є виконувачкою обов'язків голови правління банку та заступником голови правління з питань фінансів.

Також Наглядовою радою Приватбанку за підсумками конкурсного відбору на посаду члена правління з питань управління ризиками з 1 вересня 2021 року строком на 5 років призначено Ларису Чернишову, яка наразі обіймає посаду члена правління з питань управління ризиками.

Конкурсний відбір є обов'язковою умовою призначення топменеджерів держбанків згідно зі статтею 7 закону про банки та банківську діяльність Завершення строку трудового контракту будь-кого з членів правління вимагає проведення конкурсу. Обрання та призначення членів правління є виключною компетенцією наглядової ради.

Нагадаємо, у грудні 2020 року наглядова рада затвердила нову структуру правління Приватбанку, згідно з якою виконавчий орган банку складається з семи позицій, а саме:

• голови правління,

• чотирьох заступників голови правління - з питань фінансів, з питань управління проблемними активами, з операційних питань та з питань розвитку бізнесу,

• двох членів правління - з питань управління ризиками і з питань мережі та проблемної заборгованості.

Нагадаємо, трирічний контракт з колишнім головою Приватбанку Петром Крумханзлом завершився 23 січня і наглядова рада вирішила його не продовжувати.

У лютому Приватбанк винайняв рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління. Дата завершення конкурсу на посаду голови держанку поки невідома.