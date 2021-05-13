«Приватбанк» продав на аукціоні 38 нафтобаз та заробив майже рекордну суму грошей

Найдорожче була продана нафтобаза у Львівській області

«Приватбанк» продав через електронний аукціон OpenMarket (державне підприємство «СЕТАМ») 38 нафтобаз на загальну суму 160, 78 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції.

Сума додатково зароблених коштів для банку в результаті конкурентних аукціонів склала 48,1 млн грн.

Найдорожче була продана нафтобаза у Львівській області, с. Мостиська Другі. Ціна продажу склала 31,9 млн. А нафтобаза з найбільшим зростанням ціни (620%) була продана за 21,8 млн грн та розташована в Житомирській області, місті Коростень.

Всього за час співпраці для фінустанови було продано 468 лотів та зароблено 750 млн грн. «Приватбанк став другою за сумою продажу установою на OpenMarket, які реалізують активи в рамках добровільного продажу. Така співпраця дозволяє установі залучити більше коштів на розвиток перетворюючи майно, яке не використовується, з балансу на реальні гроші», – розповів генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Нагадаємо, Фонд держмайна просить суд повернути ділянку нафтопродуктопроводу «Самара–Західний напрямок» у власність України. Мова про так звану «трубу Медведчука».

Також стало відомо, що нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок», який відповідно до санкцій РНБО конфіскований у Віктора Медведчука, може перейти в управління Ігоря Коломойського.

Раніше в НБУ розповіли, що почнуть готувати Приватбанк на продаж уже після закінчення кризи, яку спричинила пандемія Covid-19.