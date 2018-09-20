Призначені двоє суддів Конституційного суду за квотою Ради



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До фіналу голосування вийшли Завгородня і Первомайський, які набрали 223 і 238 голосів відповідно

Народні депутати в четвер, 20 вересня, призначили двох суддів Конституційного суду за квотою Верховної Ради, нами стали - Ірина Завгородня та Олег Первомайський.

За відповідне рішення проголосували 232 народних депутати.

Перед цим виступив голова комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич, який зазначив, що всього Конституційний суд складається з 18 суддів, 6 з яких призначаються за квотою Ради.

Він додав, що вже чотири роки парламент не міг ухвалити рішення про призначення ще двох кандидатів за своєю квотою, щоб Конституційний суд зміг працювати повноцінно.

За словами Князевича, на посади суддів КСУ претендували чотири кандидати,які запропоновані від фракцій. Зокрема, від Блоку Петра Порошенка - суддя Вищого спеціалізованого суду Ірина Завгородня та викладач на юридичному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка Наталія Якимчук. Від фракції «Народний фронт» - доцент кафедри громадянського права КНУ ім.Шевченка Олег Первомайський та від фракції «Батьківщина» - суддя Верховного суду Микола Короткевич.

За процедурою, спочатку депутати мали провести рейтингове голосування, а потім загалом проголосувати за тих двох, хто набрав найбільше голосів.

До фіналу вийшли Завгородня і Первомайський, які набрали 223 і 238 голосів відповідно.

Після цього спікер Ради Андрій Парубій привітав нових суддів КСУ з призначенням і подякував колегам по парламенту за злагоджену роботу.

Джерело: Українська правда