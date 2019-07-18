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    Призначений новий командувач Оперативного командування «Схід»

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    Олександр Нестеренко - Призначений новий командувач Оперативного командування «Схід»
    Олександр Нестеренко
    Фото: facebook.com/OperationalCommandEast

    Полковник Нестеренко пройшов всі командні посади від командира взводу до заступника командувача військ Оперативного командування «Північ»

    Командувачем військ Оперативного командування «Схід» Збройних Сил України призначено полковника Олександра Нестеренка.

    Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування «Схід» ЗСУ у Facebook.

    Як зазначається, 18 липня перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Корнійчук представив особовому складу Оперативного командування «Схід» ЗСУ полковника Олександра Нестеренка.

    «Наказом Міністра оборони України полковник Олександр Нестеренко призначений командувачем військ оперативного командування «Схід», а генерал-лейтенант Олександр Красноок призначений на іншу відповідальну посаду», - говориться у повідомленні.

    Підкреслюється, що полковник Нестеренко пройшов всі командні посади від командира взводу до заступника командувача військ Оперативного командування «Північ» і має реальний досвід участі в бойових діях на сході України.

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