Призначили голову Держагентства розвитку молоді і громадянського суспільства



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Уряд призначив на посаду голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства Олександра Ярему Фото: Укрінформ

Новопризначений Олександр Ярема з 1997 року займається питаннями молодіжної політики

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив рішення про призначення колишнього заступника міністра молоді та спорту Олександра Яреми на посаду голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства. Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив у Тelegram.

«Уряд призначив на посаду голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства Олександра Ярему», - написав Бородянський.

Олександр Ярема з 1997 року займається питаннями молодіжної політики. Працював в Українському національному комітеті молодіжних організацій. У 2000 році перейшов на державну службу. У Державному комітеті молодіжної політики, спорту і туризму займався роботою з дитячими та молодіжними громадськими організаціями. У 2007 році працював у Державному комітеті із земельних ресурсів, де очолював відділ земельного кадастру. Із 16 березня 2016 року обіймав посаду заступника міністра молоді та спорту України.

Зазначимо, 4 грудня 2019 року Кабінет міністрів створив сім нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету відповідного міністерства.

Так, згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.

Як повідомлялось, 5 лютого Кабмін призначив Наталію Ненюченко першим заступником міністра соціальної політики.

Нагалаємо, у вівторок, 4 лютого, Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віцепрем'єрміністром - міністром розвитку громад і територій.

Виступаючи у Верховній Раді, урядовець окреслив три напрямки роботи, яким приділятиме увагу насамперед: це — завершення децентралізації, реформи ЖКГ і будівельної сфери.