  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Призначили голову Держагентства розвитку молоді і громадянського суспільства

    • Розсилка
    <span>Уряд призначив на посаду голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства Олександра Ярему</span> - Призначили голову Держагентства розвитку молоді і громадянського суспільства
    Уряд призначив на посаду голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства Олександра Ярему
    Фото: Укрінформ

    Новопризначений Олександр Ярема з 1997 року займається питаннями молодіжної політики

    Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив рішення про призначення колишнього заступника міністра молоді та спорту Олександра Яреми на посаду голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства. Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив у Тelegram.

    «Уряд призначив на посаду голови Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства Олександра Ярему», - написав Бородянський.

    Олександр Ярема з 1997 року займається питаннями молодіжної політики. Працював в Українському національному комітеті молодіжних організацій. У 2000 році перейшов на державну службу. У Державному комітеті молодіжної політики, спорту і туризму займався роботою з дитячими та молодіжними громадськими організаціями. У 2007 році працював у Державному комітеті із земельних ресурсів, де очолював відділ земельного кадастру. Із 16 березня 2016 року обіймав посаду заступника міністра молоді та спорту України.

    Зазначимо, 4 грудня 2019 року Кабінет міністрів створив сім нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету відповідного міністерства.

    Так, згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.

    Як повідомлялось, 5 лютого Кабмін призначив Наталію Ненюченко першим заступником міністра соціальної політики.

    Нагалаємо, у вівторок, 4 лютого, Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віцепрем'єрміністром - міністром розвитку громад і територій.

    Виступаючи у Верховній Раді, урядовець окреслив три напрямки роботи, яким приділятиме увагу насамперед: це — завершення децентралізації, реформи ЖКГ і будівельної сфери.

     Читайте також: Реформа уряду провалилась. ЗеКоманда здає назад
    Кабмін ЖКГ реформа міністр уряд Володимир Бородянський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ