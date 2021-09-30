Проблема питної води: Мінрегіон озвучив програму, яка змінить життя українців

Чернишов «Наразі лише 69% населення мають доступ до систем централізованого питного постачання»

Міністерство розвитку громад і територій запропонувало програму вирішення багаторічної проблеми якості та доступу до питної води в Україні. Відповідні пропозиції озвучив міністр Олексій Чернишов на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

«У Мінрегіоні було розроблено проєкт «Загальнодержавної цільової програми «Питна вода в Україні на 2022-26 роки», який зареєстрований у Верховній Раді під номером 5723. Ця програма покликана забезпечити мільйони громадян України якісною питною водою. У межах програми буде реалізовано понад 1700 структурних проєктів в регіонах. Йдеться про будівництво нових та реконструкцію наявних об’єктів у сферах водопостачання та водовідведення. Це дасть поштовх для зростання економіки та створить нові робочі місця… Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів програми 28 млрд 500 млн гривень. З них коштом держбюджет 16 млрд 900 млн гривень», – зазначив Чернишов.

Олексій Чернишев

За словами очільника Міністерства розвитку громад і територій, лише 69% населення мають доступ до систем централізованого питного постачання.

«Наразі лише 69% населення мають доступ до систем централізованого питного постачання та 48% до централізованого водовідведення. У багатьох населених пунктах досі подають воду за графіком. Ситуація з водною інфраструктурою в Україні незадовільна. В аварійному стані понад 30% водогону, мереж водовідведення насосних агрегатів», – зазначив Чернишов.

Нагадаємо, комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Ціни будуть стабільними, незважаючи на зростання світових цін на енергоносії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 30 вересня на Конгресі місцевих та регіональних влад.