Рекордні ціни на газ. Місцева влада почала піднімати тарифи

Для жителів Черкас платіжки збільшаться щонайменше на 200 гривень

У місті Черкаси підняли тарифи на тепло як для населення, так і для комерційних установ, що користуються послугами комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго». Відповідне рішення ухвалили на виконкомі Черкаської міської ради 28 вересня, повідомляє «Суспільне».

Керівник комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась пояснив, що без підняття тарифу на тепло пройти опалювальний сезон неможливо.

«Наразі тариф на газ складає 3 900 гривень за одну тисячу кубометрів, а насправді відповідає тарифу 6 6183,33 гривні за одну тисячу кубометрів без ПДВ. Без підняття тарифу неможливо буде пройти весь опалювальний сезон. Для населення тариф зросте незначно. Це все компенсується житловими субсидіями», – зауважив він.

Чиновник пояснив таке підняття тим, що «Нафтогаз» різко змінив підходи до оплати природного газу.

«Інших варіантів обійти цю ситуацію немає, врятувати опалювальний сезон можливо тільки підвищенням тарифів», – додав він.

Керівниця департаменту економіки та розвитку Ірини Удод додала, що для населення платіжки збільшаться близько на 200 гривень.

Тим часом Київська міська державна адміністрація вивчає можливість інвестувати у видобуток українського природного газу, що буде спрямований підприємством теплокомуненерго у виробництво теплової енергії для споживачів. Саме використання газу вітчизняного видобутку, вартість якого є суттєво нижчою порівняно з вартістю імпортованого, дозволить зменшити витрати підприємства, які напряму впливають на тариф. Із відповідним листом міська влада звернулася до НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, доки у Європі панує газова криза, прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на природний газ для українців залишаються сталими і цілком прийнятними.

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