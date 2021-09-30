Опалювальний сезон в Україні. Зеленський зробив важливу заяву

Зеленський запевнив, що тарифи на газ не будуть підвищуватися

Зеленський запевнив, що тарифи на газ не будуть підвищуватися

Фіксація тарифів стала можливою завдяки спільній роботі Кабінету міністрів, «Нафтогазу» та Асоціації міст України

Комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Ціни будуть стабільними, попри зростання світових цін на енергоносії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 30 вересня на Конгресі місцевих та регіональних влад.

«Найважливіше питання сьогодні – підготовка до опалювального сезону. Цього року це особливий для нас усіх виклик, через зростання ціни на газ в Європі. Для нашої країни питання тарифів є непростим. Ми підписуємо меморандум, згідно з яким тарифи на тепло, гарячу воду для населення не будуть зростати. Попри будь-які ринкові зміни чи тиск інших держав», – зазначив президент.

За словами Зеленського, фіксація тарифів стала можливою завдяки спільній роботі Кабінету міністрів, «Нафтогазу» та Асоціації міст України.

Як повідомлялося, попереднє засідання Конгресу місцевих та регіональних влад відбувалося спільно із засіданням Національної реформи 29 липня. Голову Офісу президента України Андрія Єрмака обрано головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Нагадаємо, президент Зеленський назвав реформу місцевого самоврядування однією з найуспішніших в Україні.

До слова, на думку народного депутата багатьох минулих скликань, відомого конституціоналіста Юрія Ключковського, Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України (КМРВ) створюється з перевищенням повноважень виконавчої влади. В інтервʼю «Главкому» він звернув увагу на те, що таким чином голова виконавчої гілки, яким є президент, втручається у здійснення місцевого самоврядування.

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